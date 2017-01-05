Бухгалтер посольства Казахстана в Минске подозревается в хищениях

Задержан задержан бухгалтер посольства Казахстана в Беларуси по подозрению в хищении бюджетных средств, сообщает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода») со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Сейдуалиев подозревается хищении 207 тысяч долларов в период с 2012 по 2015 год путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о выплатах генеральному подрядчику строительства здания посольства, а также в хищении средств, поступивших в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Беларуси, сообщает в четверг Национальное бюро по противодействию коррупции.

По данным следствия, сумма предполагаемых хищений составляет свыше 681 тысячи долларов. Сейдуалиев помещен в изолятор временного содержания ДВД города Астаны, сообщает «Азаттык».