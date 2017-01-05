Бишкек проверяет подлинность паспортов задержанных в Турции

По сведениям государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, некоторые из задержанных в рейдах в Турции после нападения на ночной клуб в Стамбуле могут являться обладателями кыргызстанского паспорта. Представитель Рахат Сулайманов сообщил «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода)», что по этой информации ведется проверка. Он добавил, что спецслужбы двух стран держат связь.

Глава государственной регистрационной службы Кыргызстана Тайырбек Сарпашев не исключает, что обнаруженные у задержанных лиц кыргызстанские паспорта могут быть фальшивыми. Специалисты этого ведомства также проверяют эти сведения, сообщает сегодня «Азаттык».

Террористическая атака на ночной клуб Reina в Стамбуле была совершена в ночь на 1 января. Вооруженный человек ворвался в клуб и открыл огонь по находившимся в нем. Погибли 39 человек и десятки получили ранения. Нападавшему удалось скрыться. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что полицейские установили личность преступника, ведется его розыск.

По сообщениям СМИ, в турецком городе Измир в ходе рейдов задержаны несколько десятков подозреваемых в причастности к нападению на клубе в Стамбуле. Турецкие СМИ сообщают, что среди задержанных есть выходцы из Северного Кавказа и Центральной Азии. По сообщению информационного агентства Reuters, полицией были задержаны 20 лиц, подозреваемых в причастности к экстремистской группировке «Исламское государство» («ИГ»). Задержанные в Измире, сообщило в среду Reuters, являются выходцами из стран Центральной Азии и Северной Африки.