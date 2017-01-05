В Казахстане прошли похороны шестерых погибших в результате обрушения дома

Вчера прошли похороны шести человек из девяти, ставших жертвами обрушения подъезда пятиэтажного дома в поселке Шахан Карагандинской области 1 января. В последний путь проводили пожилого мужчину: его похоронили в соседнем селе Сарепта; молодых супругов с ребенком, которому не исполнилось и года, а также еще одну семью из двух человек – деда и его малолетнего внука, которых похоронили в селе Шахан.

Вчера аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков встретился с родственниками погибших, кого похоронили в тот же день, и выразил им соболезнования. Как сообщалось ранее, акимат взял на себя расходы по организации похорон и поминок.

В ближайшие дни будут похоронены еще три человека, погибшие в результате обрушения подъезда.

В областном центре травматологии и ортопедии имени Макажанова в Караганде продолжают оставаться двое выживших после обрушения подъезда в поселке Шахан. Молодой мужчина и девочка-подросток были спасены, но при обрушении они получили многочисленные травмы. У мужчины помимо травм еще и обморожение, поскольку он несколько часов пролежал под обломками, пока его не обнаружили. Сейчас их состояние оценивается как «тяжелое, но стабильное».