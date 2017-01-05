Туркменских студенток обязали путешествовать только на самолетах «во избежание непристойности»

Учебные заведения Туркменистана требуют от своих студентов, в первую очередь студенток, использовать в виде транспорта для передвижения по стране только самолеты.

Власти Туркменистана сообщили о новых требованиях студентам большинства ВУЗов за месяц до начала зимних каникул.

«Декан провел с нами собрание и предупредил, что отныне, при поездке домой к родителям или родственникам мы должны пользоваться только самолетами. Особенно это касается студенток. Им запрещается ездить на такси или других видах наземного транспорта. После окончания каникул необходимо предоставить в деканат авиабилеты, подтверждающие поездку в другие регионы», – сообщила 20-летняя студентка из Туркменистана, Майса (в целях безопасности имя было изменено).

Дополнительной информации или разъяснений, по поводу новых требований ВУЗы и СМИ страны не предоставили.

По словам студентов, чиновники объяснили студентам ВУЗов, что решение было принято на высоком государственном уровне, с целью предотвращения «непристойного поведения».

Это новое требование создает дополнительные трудности для студенток, планирующих посетить своих родственников живущих в других областях и городах страны.

Студенты отмечают, что возможности, для выполнения требования руководства ВУЗов крайне ограничены и, связано это с тем, что количество авиарейсов в стране не соответствует потребностям пассажиров.

В Туркменистане, между Дашогузской и Балканской областями, Балканской областью и городом Мары, между Лебапской и Дашогузской областями авиарейсы осуществляются только раз в неделю, а билеты на внутренние авиарейсы реализуются не ранее чем за 15 дней до вылета.

Отметим, что в отношении студенток ВУЗов Туркменистана в настоящее время уже существует немало различных ограничений, в том числе запрет на вождение автомобиля или запрет покидать общежитие в выходные дни без специального на то «разрешения».