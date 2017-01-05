СМИ: среди подозреваемых в теракте в Стамбуле есть граждане России

Среди задержанных в рамках расследования нападения на ночной клуб в Стамбуле – выходцы из Дагестана и стран Центральной Азии. Об этом сообщаетгазета Hurriyet.

Задержанные подозреваются в связях с запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство», взявшей на себя ответственность за теракт. Всего задержаны более 40 человек.

В среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что личность нападавшего установлена, но его имя пока не разглашается. Поиски нападавшего продолжаются.

Нападение на популярный клуб Reina произошло в ночь на 1 января. Неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия в помещении, где находилось несколько сотен посетителей. 39 человек были убиты, 65 получили ранения.