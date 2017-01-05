Руководитель узбекских колоний также открыл свою виртуальную приемную

Начальник Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД Узбекистана сообщил об открытии своей виртуальной приемной. Отныне родственники осужденных, подвергнутых пыткам или же унижениям со стороны руководства или надзирателей колоний, могут непосредственно обратиться по этим случаям к начальнику ГУИН.

Как сообщается на сайте виртуальной приемной, каждое направленное к начальнику ГИУН МВД Узбекистана предложение, заявление и жалоба будут считаться официальными.

Физические и юридические лица, обращающиеся в действующую на русском языке виртуальную приемную начальника ГУИН МВД Узбекистана должны указать фамилию (имя, отчество), сведения о месте жительства, а также изложить суть обращения.

Также на сайте виртуальной приемной сообщается о запрете подачи обращений, содержащих клевету, оскорбления и ложные доносы.

Как говорит «Озодлику» представитель правозащитного общества «Эзгулик» Абдурахман Ташанов, лица, желающие обратиться к начальнику ГУИН МВД Узбекистана, не должны опасаться этого пункта и смело сообщать в виртуальную приемную о своих проблемах:

– К примеру, уверенный в своей правоте человек никогда не будет обращать на это внимание. Это нужно для предотвращения случаев личной вражды и для того, чтобы не терять время для проверки необоснованного сообщения. Это просто формальность. Это значит, что человек не должен писать в виртуальную приемную необоснованную, неподтвержденную и лживую информацию, – говорит Абдурахман Ташанов.

Также на сайте виртуальной приемной сообщается о том, что не будет рассматриваться обращение одного и того же пользователя, содержащее вопрос, на который многократно предоставлялся ответ, если в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.

По мнению правозащитника из Ферганы Ахмаджона Мадумарова, открытие виртуальной приемной начальника ГУИН МВД создаст облегчение для родственников осужденных:

– Раньше для того, чтобы оставить заявление или пожаловаться начальнику ГУИН человек должен был поехать в Ташкент, стоять в очереди, а потом уже зайти на прием к чиновникам. Особенно трудно было жителям областей. Это очень хорошо, что начальник ГУИН открыл свою виртуальную приемную. Теперь пожилые родители осужденных и женщины с малолетними детьми не будут мытариться. Отныне они смогут сидя дома получить информацию о своих родных, содержащихся в тюрьме. Я очень рад этому, – сказал «Озодлику» правозащитник Ахмаджон Мадумаров.

В беседе с репортером нашего радио жительница Ташкента Джамиля Хаджимурадова, чей сын в течение 16 лет находится в тюрьме, говорит, что открытие виртуальной приемной начальника ГУИН МВД Узбекистана вселило ей надежду на улучшение положения ее сына:

– Я обращалась в виртуальную приемную премьер-министра, они написали мне, что рассмотрят мое обращение, но после этого я не получала от них никакого ответа. Я надеюсь, что теперь начальник ГУИНа выслушает мою жалобу. Потому что, мой сын Умиджон Хаджимурадов с 2001 года сидит в тюрьме. Его приговорили к 7 годам по религиозному обвинению. Затем он попал под «раскрутку» и ему добавили еще 7 лет. В 2015 году он снова попал под «раскрутку», в результате чего ему добавили еще три года. Ему осталось отсидеть в тюрьме еще 1,5 года. Сейчас я боюсь, чтобы ему еще раз не продлили срок. Поэтому я решила обратиться в виртуальную приемную с просьбой больше не продлевать срок заключения моего сына, – говорит собеседница.

В беседе с «Озодликом» бывший заключенный, попросивший не разглашать его имя, говорит, что количество жалоб уменьшится, если чиновники ГИУН на месте будут рассматривать все поступившие в виртуальную приемную обращения и решать проблемы:

– Естесствено, что к ним поступит много предложений. К примеру, руководство ГУИН должно увеличить количество свиданий осужденных с их родственниками. Осужденным должны позволить встречаться с родными не раз в год, а как минимум один раз в месяц. Кроме того, они должны принимать посылки и передачи осужденным в любое время. Также они должны прекратить бросать в карцер религиозников и продлевать им сроки по незначительным обвинениям. Руководства тюрем должны прекратить заставлять осужденных каждое утро исполнять гимн. Но самое главное – руководства тюрем и надзиратели должны научиться по-человечески относиться к осужденным, – сказал нашему радио бывший заключенный.

До сегодняшнего дня в ГУИН МВД Узбекистана поступило очень много жалоб на плохие условия в тюрьмах и пытках, применяемых к осужденным.

Жители дальних регионов, которые не могли приехать в Ташкент, отправляли свои письменные жалобы в ГУИН МВД по почте и несколько месяцев ждали ответы на свои обращения.

На сайте виртуальной приемной начальника ГУИН МВД Узбекистана сообщается, что срок рассмотрения поступивших предложений, жалоб и заявлений составляет 10 дней.

Указом президента Шавката Мирзияева «О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц»​ поручено строго предупредить руководителей и должностных лиц государственных органов и органов хозяйственного управления об ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение требований и норм законодательства об обращениях.

Контроль за исполнением обращений граждан возложен на руководителя новосозданной Службы по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата президента Турсинхана Худайбергенова.

До сегодняшнего дня в виртуальную приемную ГИУН МВД Узбекистана поступило более 20 обращений, только на один из них отправлен ответ, 16 обращений рассмотрено и одно из них закрыто. На сайте виртуальной приемной о содержании обращений ничего не сообщается.

Стоит отметить, что бывшие заключенные, обвиненные по политическим и религиозным мотивам и их родственники, а также правозащитники регулярно жалуются на то, что пытки в отношении лиц в Узбекистане применяются, как во время следствия, так и в период содержания осужденных в учреждениях исполнения наказаний.

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