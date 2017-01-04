В Сергелийском района начато строительство метрополитена

В Сергелийском районе Ташкента ведутся работы по строительству метрополитена, передает 1news.uz.

Сообщается, что это будет полностью надземная ветка метрополитена протяженностью около 8 километров от конечной станции Чиланзарской линии «Олмазар» до массива Спутник. Всего будет построено шесть станций. Линия пройдет по улицам Чоштепа, Мирзо Турсунзода и Кипчок до улицы Марли на массиве «Спутник». По предварительным расчетам, работы займут около 4 лет.