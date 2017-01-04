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Новости

В Сергелийском района начато строительство метрополитена

Строительные работы по улице Турсунзаде. Фото с места строительства размещены интернет-изданием «Письма о Ташкенте».

Строительные работы по улице Турсунзаде. Фото с места строительства размещены интернет-изданием «Письма о Ташкенте».

В Сергелийском районе Ташкента ведутся работы по строительству метрополитена, передает 1news.uz.

Сообщается, что это будет полностью надземная ветка метрополитена протяженностью около 8 километров от конечной станции Чиланзарской линии «Олмазар» до массива Спутник. Всего будет построено шесть станций. Линия пройдет по улицам Чоштепа, Мирзо Турсунзода и Кипчок до улицы Марли на массиве «Спутник». По предварительным расчетам, работы займут около 4 лет.

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