В Душанбе поножовщина привела к смерти 2 подростков

В Душанбе конфликт между учащимися трех столичных школ №№43, 54 и 101 района Сино обернулся трагедией: убиты два школьника.

По сообщениям педагогов, поножовщина произошла в ночь со 2 на 3 января в одном из интернет-кафе в столичном микрорайоне 103, недалеко от Военного института.

Мотивы преступления неизвестны, но во время драки смертельные ножевые ранения получили двое учащихся школ №№ 43 и 54. В минувший вторник, 3 января, состоялись похороны одного из убитых подростков – Сомона Шарипова, учащегося 11 класса средней школы № 54.

Один из педагогов на условиях конфиденциальности сообщил, что зачинщиками поножовщины среди учащихся были молодые люди, окончившие школу в прошлом году.

По его словам, правоохранительные органы расследуют данный факт. Участники инцидента задержаны и в настоящее время дают показания.