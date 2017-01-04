В Афганистане состоялось шествие против атак на шиитов

В Афганистане во вторник сотни мусульман-шиитов участвовали в демонстрации против растущего числа атак со стороны радикальных исламистских группировок.

Скандируя: «Смерть врагам Афганистана!» – с лозунгами, порицающими действия боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ»), демонстранты прошли к зданию аппарата губернатора провинции в городе Герат. В руках они несли фотографии своих родственников и знакомых, погибших в результате недавних нападений исламистов.

В провинции Герат, граничащей с преимущественно шиитским Ираном, в последние несколько месяцев наблюдался всплеск нападений на шиитские мечети. При нападении 1 января погиб руководитель молитвенного собрания и еще пять человек получили ранения. «Это опасный тренд, и мы хотим, чтобы правительство защитило нас», – сказал участник этого шествия в Герате.

Около года назад боевики «ИГ» в основном действовали в приграничной с Пакистаном провинции Нангархар на востоке Афганистана. По утверждениям властей Афганистана, с тех пор боевикам этой группировки удалось расширить зону своего присутствия.

Наджибулла Мани, глава департамента по борьбе с терроризмом министерства внутренних дел Афганистана, заявил 3 января в Герате, что боевики «ИГ» в настоящее время активны как минимум в 11 из 34 провинций Афганистана. В июле боевики «ИГ» напали на шиитскую общину в Кабуле. В ходе этой атаки в результате подрыва смертника погибло свыше 80 человек и 130 получили ранения.