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Новости

В Турции задержаны 8 подозреваемых в причастности к теракту в клубе Стамбула

Сотрудники турецких спецслужб напротив ночного клуба Reina в Стамбуле.

Сотрудники турецких спецслужб напротив ночного клуба Reina в Стамбуле.

Турецкая полиция сообщила о задержании восьми подозреваемых. Ответственность за атаку на ночной клуб в Стамбуле взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Нападение на популярный клуб Reina произошло в ночь на 1 января. Неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия в помещении, где находилось несколько сотен посетителей. 39 человек были убиты, около семидесяти получили ранения.

В результате нападения на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь погибла 28-летняя россиянка Нурана Гасанова, сообщили накануне в дипломатическом представительстве России в Турции. «Интерфакс» передает, что тело погибшей опознали родственники, прибывшие в Стамбул.

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