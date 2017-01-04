Мирзияев решил ежемесячно материально поощрять академиков

С 1 января действительные члены Академии наук Узбекистана будут получать ежемесячный гонорар, не облагаемый налогом на доходы, в размере 10 минимальных зарплат (около 1,5 миллиона сумов).

Соответствующий указ 29 декабря 2016 года подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Шавкат Мирзияев, который накануне Нового года встретился с представителями науки, отметил, что Академия наук Узбекистана нуждается в системном реформировании.

Как подчеркивается в указе президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему совершенствованию и стимулированию деятельности академиков Академии наук Республики Узбекистан», для ученых будут созданы все необходимые условия для плодотворной трудовой деятельности в научно-образовательных учреждениях и промышленных предприятиях.