В Туркменистане зарплаты повысились на 10%, а цены на 100%

С 1 января 2017 года в Туркменистане размер заработной платы бюджетных работников, стипендий, пенсий и пособий увеличен на 10%. Однако, с учетом повышения цен на продукты питания, промышленные товары и коммунальные услуги, за последние месяцы затраты населения выросли на 100%.

В середине июля 2016 года было объявлено о повышении зарплат. Как сообщают корреспонденты радио «Азаттык» в Туркменистане, сразу после объявления о предстоящем повышении зарплат, на рынках и в магазинах начался рост цен на продовольственные и промышленные товары.

По словам обозревателя из Туркменистана Аманмурада Бугаева, за последние 6 месяцев в Ашхабаде цены на товары и услуги выросли, по меньшей мере, на 100%. «Повышение цен началось за 6 месяцев до того, как президент объявил о повышении зарплат, пособий, пенсий и стипендий на 10%. На стыке 2015-2016 годов жизнь заметно подорожала, а на стыке 2016-2017 годов подорожание ощущается еще сильнее. Таким образом если зарплата повысилась на 10%, то реальные цены на все 100-120%», – отмечает Бугаев.

Примерно две недели назад, туркменские власти пытались удержать рост цен на продукты и товары на рынках столицы, в связи с чем было оказано давление на продавцов, с требованием продавать товары по установленным государством ценам. Таким образом, продавцов вынуждают писать фиктивные цены, а покупателям, даже если им продают товары по дорогой цене, некуда и некому пожаловаться.

Напомним, что в Туркменистане с января 2016 года полностью прекращена конвертация национальной денежной единицы туркменского маната на доллары США. Сразу после этого, во всех регионах страны начался неуклонный рост цен на продовольственные и промышленные товары. Также в стране возник острый дефицит таких продовольственных товаров как сахар, растительное масло, мука, куриное мясо и яйца.