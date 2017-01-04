В Украине будут производить американские винтовки M16

Государственный концерн «Укроборонпром», объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины 3 января объявил, что наладит производство в Украине американской винтовки M16 совместно с американской компанией Aeroscraft.

«У нас есть пилотный проект производства винтовок М16 на территории Украины. Надеюсь, в очень короткий период мы перейдем к его практической реализации, – рассказал заместитель гендиректора концерна Сергей Коробов. – Сейчас мы подписываем все необходимые для этого документы».

Aeroscraft в конце 2016 года получил лицензию от правительства США на производство стрелкового вооружения и предоставит ее «Укроборонпрому». Как заявили представители концерна, на первых этапах производство американских винтовок планируется для внутреннего рынка.

M16 – американская автоматическая винтовка калибра 5,56 мм, разработанная и принятая на вооружение в 1960-х годах. Это одна из наиболее распространенных моделей стрелкового оружия в мире – было выпущено более 8 миллионов экземпляров. Эта винтовка состоит на вооружении в американской пехоте. Из стран бывшего СССР она состоит на вооружении в Латвии и Грузии.

Ранее в октябре государственная компания «Укроборонсервис», которая входит в состав «Укроборонпрома», и словацкая компания Grand Power SRO также подписали договор о совместном производстве стрелкового оружия в Украине и договорились о производстве пистолетов K100 и пистолетов-пулеметов K105.