Узбекское правительство планирует разрешить доступ на перевал «Камчик» старым грузовикам

Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта подготовило проект постановления правительства об упорядочении грузовых перевозок автотранспортом через перевал «Камчик», передает Podrobno.uz.

Как напоминает интернет-издание, с 1 июля 2016 года была запрещена перевозка грузов через перевал «Камчик» грузовыми автотранспортными средствами со сроком эксплуатации 15 и более лет.

В результате, с той даты прекращено движение через перевал «Камчик» более 10,5 тысяч грузовых автотранспортных средств, занятых на междугородных перевозках, и более 1,3 тысяч грузовых автотранспортных средств, занятых на международных перевозках, что привело к повышению стоимости автомобильных услуг в среднем на 20% во внутриреспубликанском и международном сообщении и, как следствие, значительному удорожанию продовольственной продукции, перевозимой в/из Ферганской долины.

Изучение сложившейся ситуации в республике показало, что хозяйствующие субъекты до настоящего времени не успели обновить имеющийся грузовой парк более современными автотранспортными средствами, что обусловлено их тяжелым финансовым положением.

При этом, анализ грузоперевозок на участке автомобильной дороги через перевал «Камчик» показал, что уровень безопасности дорожного движения связан, как правило, не со сроком эксплуатации автотранспортного средства, а в большей степени – с несоблюдением перевозчиками установленных весогабаритных параметров (включая осевые нагрузки) грузовых автотранспортных средств и их техническим состоянием.

Для создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в области автомобильного транспорта и, принимая во внимание неоднократные обращения национальных перевозчиков, предлагается разрешить в 2017 году перевозку грузов через перевал «Камчик» грузовыми автомобилями и автомобилями-тягачами со сроком эксплуатации до 25 лет.

Начиная с 1 июля 2017 года предлагается запретить перевозку грузов грузовыми автотранспортными средствами, превышающими нагрузку на одиночную ведущую ось – 11,5 тонн, суммарную нагрузку на сдвоенные оси прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей – 20 тонн и соответственно на строенные оси – 24 тонны.

Устанавливаемые параметры нагрузки на оси не будут распространяться на грузовые автотранспортные средства, перевозящие неделимые крупногабаритные и тяжеловесные грузы по специальным разрешениям уполномоченных органов, привлеченные для выполнения работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов дорожно-транспортной инфраструктуры на перевале «Камчик».

С принятием предлагаемого изменения к перевозке через перевал «Камчик» не будут допущены грузовые автотранспортные средства со сроком эксплуатации 25 и более лет, общее количество лицензированных которых составляет более 7,5 тысяч.

Принятие этого проекта постановления будет способствовать повышению конкурентоспособности национальных автоперевозчиков на рынке международных автотранспортных услуг, обеспечит бесперебойную перевозку экспортно-импортных грузов автомобильным транспортом, включая плодоовощную продукцию, выращенную в Ферганской долине, стабилизирует рынок цен, как на автомобильные услуги, так и на стоимость продовольственной продукции, а также позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования республики.