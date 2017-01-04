Бишкек требует от турецких СМИ опровержения информации о Машрапове

Государственный комитет национальный безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщил, что больше не подозревает гражданина страны, чьё паспортное фото было опубликовано с предположением о его причастности к теракту в Стамбуле в ночь на 1 января. По их данным, в это время Яхья Машрапов находился в Кыргызстане и после допроса в ГКНБ был отпущен.

Кыргызское консульство в Стамбуле требует от ряда турецких СМИ опровержения информации о том, что кыргызский гражданин Яхья Машрапов был якобы причастен к нападению на ночной клуб «Рейна». Сотрудники консульства сообщили Кыргызской редакции Азаттыка, что связались с «TRT World», «Йени Шафак» и «Хурриет», призвав их опровергнуть информацию о гражданине Кыргызстана и принести извинения.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщали, что нападавший предположительно является гражданином Узбекистана или Кыргызстана. Позже в Сети появилась фотография паспорта гражданина Кыргызстана Машрапова, которого называли подозреваемым в нападении.

Около часа ночи неизвестный убил полицейского у входа в клуб Reina в районе Ортакой в Стамбуле, затем открыл огонь по посетителям ночного заведения, праздновавшим наступление Нового года. Погибли 39 человек, 69 получили ранения.