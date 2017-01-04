Изготовлена копия гипсового бюста Каримова

В распоряжении редакции «Озодлика» оказался снимок, на котором изображена копия изготовленного из гипса бюста покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

Сообщается, что бюст Ислама Каримова будет установлен в сквере его имени в Москве. Однако прежде его должна утвердить правительственная комиссия, затем бюст должны перевести в твердый материал (гранит, мрамор либо бронза).

Ранее сообщалось, финансирование скульптурной части создания памятника в размере 35 миллионов рублей возьмет на себя узбекская сторона, но строительные работы и работы по благоустройству скверы будут проведены за счет бюджета Москвы. Для этого мэрия российской столицы намерена выделить из бюджета 500 тысяч долларов США.

Как стало известно «Озодлику», бюст Каримова изготовил известный в Узбекистане скульптор. Ранее сообщалось о том, что посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов обещал, что «проект памятника будет выбран по результатам международного конкурса».

Памятники покойному первому президенту Узбекистана также установят в Ташкенте и Ашхабаде.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от кровоизлияния в мозг. Его могила в Самарканде уже стала объектом паломничества в Узбекистане.

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