Проверяется причастность гражданина Кыргызстана к теракту в Стамбуле

Государственный комитет национальный безопасности (ГКНБ) Кыргызстана проверяет возможную причастность гражданина Кыргызстана к совершенному в ночь на 1 января 2017 года в Стамбуле теракту. Как сообщает официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов в комментарии Кыргызской редакции Азаттыка, турецким властям направлен соответствующий запрос, представители ведомства находятся на связи с турецкими спецслужбами.

Рахат Сулайманов заявил, что осуществляются необходимые мероприятия относительно появившейся в Сети фотографии паспорта гражданина Кыргызстана, предположительно принадлежащего подозреваемому в совершении теракта.

Позже глава государственной регистрационной службы Кыргызстана Тайырбек Сарпашев сообщил, что в ведомство поступил образец опубликованного в Сети паспорта гражданина Кыргызстана, который предположительно принадлежал подозреваемому в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле. По его словам, специалисты осуществляются проверку. Тайырбек Сарпашев говорит, что по этому вопросу турецкая сторона никаких обращений не направляла.

В результате вооруженного нападения в ночном клубе Reina в Стамбуле в ночь на 1 января погибли 39 человек, 69 получили ранения. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщили, что нападавший предположительно является гражданином Узбекистана или Кыргызстана.