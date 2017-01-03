Жители обрушившегося дома в Шахане забирают свои вещи

Жильцам частично обвалившегося дома в поселке Шахан Карагандинской области позволили забрать свои вещи. Сегодня уполномоченные службы планируют приступить к разбору пятиэтажного здания, передает агентство Tengrinews. В результате обрушения дома 1 января погибли девять человек.

С утра сегодня состоялся сход жильцов пострадавшего дома с присутствием местных властей. В настоящее время людей впускают по одному-два человека в непострадавшие подъезды в сопровождении полицейских. Риск окончательного обрушения самого подъезда пятиэтажного дома сохраняется. Специалисты Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития проводят экспертизу пострадавшего здания, пишет Tengrinews.

Между тем в поселке Шахан объявлен режим ЧС местного масштаба. В настоящее время разбор завалов завершен, других погибших не обнаружено. Предварительная причина трагедии – взрыв общедомового автономного котла отопления.