Сингапурская компания займется производством новых видов удобрений в Узбекистане

Госкомконкуренции Узбекистана и сингапурская группа компаний Indorama подписали соглашение о создании совместного предприятия Indorama Kokand Fertilizers, передает Podrobno.uz.

Новое совместное предприятие в химической отрасли создается на базе Кокандского суперфосфатного завода и будет производить минеральные удобрения по самым современным технологиям.

Наряду с модернизацией и внедрением новых технологий в существующие производства проектом также предусмотрена организация производства новых, не выпускаемых ранее в республике видов минеральных удобрений, таких как дикальцийфосфата, сульфата калия и азотнокислого калия.

Доля иностранного инвестора в новом совместном предприятии составит 75% с вложением инвестиций свыше 80 миллионов долларов. Планируется, что проект будет реализован в несколько этапов в течение ближайших пяти лет.