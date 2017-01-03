Умар Сафи: Русские ремонтируют танки «Талибан» в Таджикистане

В Таджикистане опровергли информацию о якобы ремонте танков и тяжелой боевой техники движения «Талибан» на территории страны.

О якобы ремонте танков и тяжелой боевой техники талибов со стороны русских специалистов на территории Таджикистане сообщил бывший глава провинции Кундуз Умар Сафи. В интервью пуштуноязычному радио «Spogmai» он заявил, что последние два года движение «Талибан» все неисправные или захваченные в ходе боев с афганскими силами безопасности танки и тяжелую технику отправляет в Таджикистан, где их ремонтом занимаются специалисты из России. После ремонта тяжелая боевая техника через Пяндж возвращается в Афганистан, в распоряжение «Талибан», сообщил Умар Сафи.

Экс-глава Кундуза уверен, что именно с помощью извне талибы сумели два раза в прошлом году захватить эту граничащую с Таджикистаном провинцию.

Мухаммаджон Улугходжаев, пресс-секретарь Главное управления пограничных войск КГБ Таджикистана, в беседе с радио «Озоди» (Таджикской редакцией радио «Свобода») 2 января опроверг эту информацию, но заявил, что власти страны самим серьезным образом изучат этот вопрос.

В конце прошлого года представители сил безопасности Афганистана сообщили «Франс-прессу», что в ходе боев с талибами на афгано-таджикской границе захватили большое количество оружия российского производства.

В ноябре прошлого года спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов подтвердил агентству «Анадолу», что Москва имеет контакты с движением «Талибан». «Мы выходим с ними на связь по вопросам обеспечения безопасности диппредставительств России и российских граждан. Кроме того, через каналы связи предлагаем талибам прийти к договоренности по вопросу всеобщего перемирия и прекращения войны. На каком уровне проводятся эти контакты, – тема закрытая», – отметил Кабулов.

По его словам, интересы России и «Талибан» в вопросе борьбы с запрещенной в ряде стран группировкой «Исламское государство» пересекаются. «Талибан» ведет в Афганистане борьбу с теми же боевиками, которых Россия бомбит в Сирии» – сказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану.