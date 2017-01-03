Назарбаев выразил соболезнования близким погибших при обрушении подъезда дома в Шахане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших при обрушении части пятиэтажного дома в поселке Шахан Карагандинской области. Погибло девять человек.

В официальном сообщении Астаны говорится, что президент Казахстана поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия.

Акимат Карагандинской области выделит по миллиону тенге семьям погибших и по 500 тысяч тенге пострадавшим при обрушении части многоэтажного жилого дома, передает агентство Tengrinews. Также акимат берет на себя расходы по организации похорон и поминок, сообщили в пресс-службе акима области.

В пресс-службе добавили, что согласно законодательству ущерб, причиненный недвижимости и имуществу пострадавших семей, будет оценен экспертами комиссии, которая сейчас разбирается в причинах ЧП. По результатам работы комиссии всем семьям обещают выплатить компенсацию согласно оценке.

ЧП произошло в поселке Шахан вечером 1 января. Из-под завалов спасено пять человек, из них двое детей.