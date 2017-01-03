Жээнбеков: В 2017 году Кыргызстан начнет получать первые плоды от вступления в ЕАЭС

В 2017 году правительство Кыргызстана ожидает получить первые плоды от вступления в Евразийский экономический союз. Об этом рассказал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в своем новогоднем обращении к кыргызстанцам.

По словам главы правительства, на сегодняшний день полностью готова соответствующая законодательная база, достигнуты необходимые межгосударственные договоренности. Активно ведется работа по строительству, реконструкции и модернизации ветеринарных и фитосанитарных лабораторий и контрольно-пропускных пунктов, ведется соответствующая работа по поддержке экспортеров.

«Решение вопросов социальной сферы остается важной частью политики правительства КР. В первую очередь речь идет об оказании поддержки уязвимым слоям населения, детям и пожилым.

Особое внимание будет уделено вопросу обеспечения населения чистой питьевой водой. Будет продолжена работа по строительству стратегических дорог. Кроме этого, в будущем году акцент будет сделан на ремонте дорог районного значения, начнется работа по проектам за счет привлечения инвесторов в энергетический сектор страны», – отмечает Жээнбеков.

Премьер считает, что 2016-й стал стал годом стабильности и важных достижений. Несмотря на экономические трудности, в 2016 году объем внутреннего валового продукта в стране вырос на 3,5%. Завершено строительство более 90 социально-культурных объектов, построено в общей сложности 225 километров дорог. Размер пособий для малообеспеченных семей увеличен на 15%, а пенсий – на 10%.

Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС 12 августа 2015 года.