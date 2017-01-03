Украинские военные заявляют об обстрелах со стороны сепаратистов

В Донбассе за сутки были ранены четверо украинских военнослужащих, о погибших не сообщается. Киев заявляет о многочисленных обстрелах со стороны сепаратистов, в том числе из крупнокалиберных минометов. Есть ли жертвы среди мирного населения, неизвестно.

На востоке Украины с начала конфликта в 2014 году погибли уже около 10 тысяч человек, из них две с половиной тысячи – украинские военные. Киев и страны Запада обвиняют Россию в поддержке сепаратистов, Кремль эти обвинения отвергает.