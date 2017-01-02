Мирзияеви выразил соболезнования Эрдогану

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу в связи с террористическим актом в городе Стамбуле, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В своем послании президент Шавкат Мирзияев передал искренние слова сочувствия родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Напомним, что теракт в престижном ночном клубе Reina в стамбульском районе Ортакёй произошел в ночь на 1 января, когда в заведении находились от 700 до 800 посетителей. Погибли 39 человек, были госпитализированы 65 человек, состояние четырех из них оценивается как критическое.

Ответственность за теракт в Стамбуле взяло на себя «Исламское государство».

«Героический солдат Халифата нанес удар по одному из самых известных ночных клубов Стамбула, где христиане праздновали свой богоотступнический праздник», – сказано в заявлении боевиков.