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Новости

Туркменистан прекратил поставки газа Ирану

Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

Туркменистан «внезапно прекратил» поставки газа Ирану из-за спора между двумя странами, связанного с задолженностями. Как заявили в иранской национальной газовой компании, «газовая компания Туркменистана отрезала газоснабжение Ирана, несмотря на достигнутые договоренности, потребовав немедленной выплаты долгов». Там также назвали «откровенным нарушением» договора решение туркменских властей.

В компании заявляют, что две страны ведут консультации относительно выплат и размеров задолженностей Ирана перед Туркменистаном. Реакции туркменских властей пока не последовало. Иран покупает туркменский газ для северных регионов страны с 1997 года. В настоящее время объем экспорта составляет 10 миллиардов кубометров топлива. Туркменистан - третий крупнейший торговый партнер Ирана после Китая и Турции.

В декабре Тегеран заявлял, что туркменские власти пригрозили перекрыть газ из-за задолженности, достигшей 1,8 миллиарда долларов. На прошлой неделе информационное агентство Mehr цитировало министра нефти Ирана Биджана Намдара Заганеха, сообщившего, что стороны достигли временного соглашения по этому вопросу.

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