В Дании арестована дочь подруги президента Южной Кореи

В Дании арестована гражданка Южной Кореи в связи с расследуемым в Сеуле деле о причастности к коррупции подруги президента страны. Сама Пак Кын Хе ныне временно отстранена от власти в связи с ведущимся расследованием. Обязанности президента Республики Корея выполняет премьер-министр.

Южнокорейский прокурор объявил 2 января, что дочь подруги президента страны была задержана за незаконное пребывание в датском городе Аалборг.

В минувшем месяце парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе в связи с незаконными финансовыми операциями её подруги. Вопрос об окончательном отстранении президента с поста находится на рассмотрении Конституционного суда Республики Корея.