Атамбаев: Кыргызстан настроен на дальнейшее укрепление отношений с Узбекистаном

Кыргызстан твердо настроен на дальнейшее укрепление отношений с Узбекистаном. Об этом отметил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в своем послании президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву, передает UzDaily.uz.

В своем послании глава Кыргызстана выразил признательность за радушный прием и гостеприимство, оказанные ему и делегации Кыргызстана в ходе его рабочего визита в Узбекистан 24 декабря 2016 года.

Алмазбек Атамбаев сказал, что с теплотой вспоминает переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым, которые состоялись в юбилейную дату подписания Договора о вечной дружбе между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.

«По моему глубокому убеждению, нам удалось определить векторы дальнейшего двустороннего сотрудничества и найти полное взаимопонимание, что позволит вдохнуть новую жизнь в указанный Договор во благо народов наших стран», – отметил Атамбаев.

Глава Кыргызстана сказал, что договоренности, достигнутые по итогам встречи президентов двух стран, позволят Узбекистану и Кыргызстану окончательно разрешить все вопросы, стоящие на повестке дня двусторонних отношений, в том числе и те вопросы, по которым страны не могли найти компромисс ранее.

Государственные органы Узбекистана и Кыргызстана должны проделать большую и ответственную работу в достаточно короткие сроки для реализации этих договоренностей, подчеркнул Алмазбек Атамбаев. «Но я верю, что работа будет завершена успешно», – сказал президент Кыргызстана.

«Хочу еще раз заверить, что Кыргызская Республика твердо настроена на дальнейшее укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Узбекистан», – подчеркнул Атамбаев.

Президент Кыргызстана поздравил Шавката Мирзияев и народ Узбекистана с Новым 2017 годом. «Убежден, что под Вашим руководством в наступающем году Узбекистан достигнет высоких темпов развития экономики и общества», – говорится в послании.

В своем послании Алмазбек Атамбаев пригласил президента Узбекистана в 2017 году посетить с официальным визитом Кыргызскую Республику в любое удобное время.