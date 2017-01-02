В Узбекистане с 1 января запрещены внеплановые проверки предприятий

С 1 января 2017 года в Узбекистане отменяются все виды внеплановых проверок деятельности субъектов предпринимательства, кроме проверок в связи с ликвидацией юридического лица, пишет Nuz.uz.



Президент страны Шавкат Мирзияев еще в октябре прошлого года подписал указ, устанавливающий эту норму. В соответствии с упомянутым Указом главы государства также отменяются встречные проверки деятельности субъектов предпринимательства, в том числе и по уголовным делам. Правда принятые Мирзияевым нововведения не относятся к краткосрочным проверкам на основании обращений физических и юридических лиц о фактах нарушений законодательства.



По данным ГНК, ежегодно в Узбекистане проводилось в среднем 4 тысячи внеплановых проверок, приостанавливалась деятельность около 200 предприятий, общий ущерб от этого достигал около 10 миллионов долларов в год.