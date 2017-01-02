Мирзияев поздравил народ с Новым годом сначала на русском, а потом на узбекском языке (видео)

Впервые в истории независимого Узбекистана президент Шавкат Мирзияев лично поздравил народ в новогоднюю ночь. Ранее новогоднее поздравление первого президента Ислама Каримова зачитывали дикторы государственного телевидения. Однако каждый год новогоднее поздравление главы государства звучало в эфире телевидения вначале на узбекском, а затем на русском языке.

31 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзияев лично поздравил страну с Новым годом в телеэфире. Новогоднее обращение Мирзияева народу Узбекистана было записано в парке возле Сената, на площади Мустакиллик.

«Дорогие соотечественники! Считанные минуты остаются до наступления Нового – 2017 года. Искренне, от всей души поздравляю наших уважаемых отцов и матерей, дорогих женщин, нашу замечательную молодежь, весь народ Узбекистана с наступающим Новым годом. Желаю всем вам здоровья, счастья и благополучия», – начал свое новогоднее поздравление на русском языке президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Новогоднее поздравление Шавката Мирзияева на русском языке:

Как сказал Мирзияев, в уходящем году «испытания еще больше сплотили народ Узбекистана». Но, несмотря на это, по его словам, уходящий год был для узбекистанцев во многом успешным и благополучным.

«В уходящем году в нашей стране было много светлых, радостных дней, больших успехов и достижений. Не обошлось, к сожалению, без тяжелых испытаний. Но они еще больше сплотили нас. И мы достойно преодолели все трудности благодаря мужеству и стойкости нашего народа», – сказал Шавкат Мирзияев.

В своем поздравлении Мирзиеев отметил успехи в уходящем году представителей различных профессий, особо подчеркнув успехи спортсменов на прошедших Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Также узбекский президент напомнил, что 2017 год объявлен в Узбекистане «Годом диалога с народом и интересов человека».

С момента обретения независимости в 1991 году и по 2016 год первый президент Узбекистана Ислам Каримов никогда не выступал с официальным новогодним поздравлением по телевидению. Однако ежегодно его новогоднее поздравление зачитывалось диктором по каналам национального телевидения сначала на узбекском, а потом на русском языке.

К примеру, главы соседних Узбекистану государств всегда поздравляют свой народ с Новым годом вначале на национальном, затем их поздравление звучит на русском языке, который носит статус официального языка в некоторых центральноазиатских республиках.

Новогоднее поздравление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева:

​Новогоднее поздравление президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева:

Президенты Таджикистана и Туркменистана ежегодно поздравляют с Новым годом свой народ исключительно на своих национальных языках. ​

Если одна группа независимых наблюдателей считает, что во время новогоднего поздравления Мирзияев не упустил возможность еще раз продемонстрировать свою лояльность Кремлю, то вторая группа уверена, что этим шагом узбекский президент всего лишь хотел продемонстрировать русскоязычному населению страны свою приверженность интернационализму.

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