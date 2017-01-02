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Новости

Выборы мэра города Бишкека назначены на 11 января

Мэрия города Бишкека.

Мэрия города Бишкека.

Очередные выборы мэра города Бишкека состоятся 11 января. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») сообщил председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов.

До 4 января фракции, коалиции большинства и меньшинства городского кенеша и премьер-министр Кыргызстана имеют право выдвигать кандидатуры на пост мэра. Выборы мэра Бишкеке осуществляются депутатами городского совета путем тайного голосования. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее двух третей от общего числа депутатов городского совета.

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