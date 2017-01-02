Будущий пресс-секретарь Трампа сомневается в соразмерности наказания России

Один из ведущих помощников избранного президента США Дональда Трампа и его будущий пресс-секретарь Шон Спайсер заявил в воскресенье, что Белый дом, возможно, несоразмерно наказал Россию, выслав 35 дипломатов, подозреваемых в деятельности несовместимой с дипломатическим статусом.

Шон Спайсер заявил программе АВС «На этой неделе», что Трамп «задаст вопросы американским спецслужбам» после того, как президент США Барак Обама ввел санкции на прошлой неделе против двух российских разведывательных ведомств за хакерство политических групп ходепрезидентских выборов. Обама также обязал Россию освободить два объекта, используемые дипломатами, в рамках ужесточения санкций в отношении России.

«Один из вопросов, который существует, почему эти (ответные) действия приняли такой масштаб? 35 человек высылаются, два объекта закрываются и вопрос в том, пропорционально ли это предпринятым действиям? Может быть, это было? Может быть, этого не было, но об этом нужно подумать», – сказал Спайсер.

Трамп должен получить информацию от представителей американского разведсообщества в ходе брифингов на этой неделе после того, как вернется в Нью-Йорк. В субботу он повторил свой скептицизм по поводу того, что Россия несет ответственность за компьютерные взломы электронной почты должностных лиц Демократической партии. Он сказал, что раскроет имеющуюся информацию по этому вопросу во вторник или в среду, не вдаваясь в подробности. Остается неясным попытается ли он пересмотреть действия Обамы после вступления в должность 20 января.

Спайсер напомнил, что после того, как Китай в 2015 году захватил информацию о государственных служащих в США «никаких действий публично принято не было». Спецслужбы США считают, что взлом российскими хакерами компьютеров Демократической партии во время президентских выборов, помог Трампу победить его соперника Хиллари Клинтон.