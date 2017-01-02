Мирзияев нашел способ, как решить проблему с нехваткой детских садов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев утвердил Программу по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на 2017-2021 годы, сообщает Sputnik.

Появления этого документа призвано решить ряд назревших в сфере проблем. Так, например, материально-техническая база большинства действующих дошкольных образовательных учреждений находится в плачевном состоянии. Кроме того, в городах страны катастрофически не хватает мест в детских садах, многим родителям приходится ждать годами в очередях для того, чтобы записать своих детей в сад.

В целом за пять лет правительство предусматривает выделить на реализацию программы свыше 2,2 триллиона сумов. Эти средства пойдут на укрепление материально-технической базы 2 тысячи 200 дошкольных образовательных учреждений, строительство новых садов в сельских населенных пунктах, их оснащение инвентарем, оборудованием, учебно-методическими пособиями и мультимедийными средствами, отвечающими современным требованиям.

Одним из самых интересных направлений программы станет появление типовых детских садов, рассчитанных на 70 и 120 мест. Глава государства поручил разработать такие проекты компании «ТошуйжойЛИТИ» исходя из климатических условий регионов и зарубежного опыта.

Всего в ближайшие годы предусматривается построить 50 новых, реконструировать 1167 и капитально отремонтировать 983 действующих дошкольных образовательных учреждений, что даст возможность увеличить охват детей дошкольными образовательными учреждениями в 1,5 раза.

Среди других планируемых мер – создание более 6 тысяч краткосрочных групп альтернативных форм обучения для подготовки детей к школе и появление механизма по подготовке детей от 3 до 6 лет, не охваченных детскими садами, к школьному образованию путем обеспечения их родителей методическими пособиями, пишет Sputnik.

Приятной новостью для родителей станет и снижение размеров родительских взносов в дошкольные образовательные учреждения в сельской местности до 30%.

По оценкам экспертов, реализация программы позволит повысить качество дошкольного образования и кардинально улучшить подготовку детей к школе, а также стимулировать внедрение в образовательно-воспитательный процесс альтернативных программ. Напомним, что за последние два года в стране были капитально отремонтированы и оснащены в соответствии с современными требованиями 459 дошкольных образовательных учреждений.