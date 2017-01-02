В Кыргызстане запретили сдавать квартиры посуточно или на несколько часов

Кыргызские власти осложнили жизнь туристам, которые в путешествиях предпочитают селиться не в отелях, а в арендованных квартирах.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 31 декабря подписал закон «О внесении изменений в Кодекс об административной ответственности». Он запрещает владельцам квартир сдавать их посуточно или на несколько часов и вводит штрафы «за предоставление, передачу и использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве почасовых и посуточных гостиниц».

Целью закона, пишет «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»), «является усиление административной ответственности за нецелевое использование жилых помещений в многоквартирных жилых домах».

Штраф для граждан, сдающих квартиры туристам, составит 7 тысяч сомов (более $100), для должностных лиц – 9 тысяч сомов, а для юридических лиц – 70 тысяч сомов. Средняя зарплата в Кыргызстане всего в 2-3 раза больше, чем штраф, который грозит арендодателю, и вряд ли многие владельцы квартир рискнут продолжать сдавать их в аренду.

Кыргызстан активно развивает туризм: в последние годы страну посещают примерно по 4 миллиона туристов. Однако в туристических центрах по-прежнему не хватает гостиниц, в том числе туристического класса, что заставляло отдыхающих обращаться к услугам частного сектора.