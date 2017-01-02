В Ираке жертвами нападения на КПП в Наджафе стали восемь человек

В священном для шиитов иракском городе Наджаф при нападении двух смертников погибли не менее восьми человек. Полиция и медики сообщили, что 1 января при нападении на контрольно-пропускной пункт в Наджафе были также ранены более 20 человек, большинство которых полицейские.

Очевидцы сообщили агентству DPA, что нападавшие открыли стрельбу, после чего привели в действие пояса со взрывчаткой.

Накануне нападение произошло на рынке в Багдаде, погибли 28 человек. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская суннитская группировка «Исламское государство» (запрещена в ряде стран), которая считает суннитов «еретиками».

За нападение в Наджафе пока никто на себя ответственности не взял.

Джихадисты в последние недели все чаще устраивают нападения – на фоне наступления иракской армии на Мосул, который находится под контролем «Исламского государства» с 2014 года.