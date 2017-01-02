В Стамбуле полиция расследует нападение на ночной клуб

В Стамбуле 39 человек убиты, около 70 ранены в новогоднюю ночь – неизвестный нападавший открыл стрельбу из автоматического оружия. По данным главы МВД Турции, среди жертв – 16 иностранцев. Их гражданство уточняется.

Преступник застрелил полицейского и еще одного человека перед входом в клуб, а войдя в него, открыл беспорядочный огонь по собравшимся. Глава МВД позднее уточнил, что ему удалось скрыться.

Ночной клуб Reina – один из крупнейших в Стамбуле, он находится в историческом районе Ортакёй. Во время нападения в клубе находилось более пятисот человек.