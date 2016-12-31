Экс-глава МЧС назначен Госсоветником Президента

Турсинхан Худайбергенов, с марта 2010 года возглавлявший Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, назначен Государственным советником Президента по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. Указ об этом 28 декабря подписал глава государства, передает Gazeta.uz.

Напомним, указом Президента от 28 декабря «О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц» в структуре Аппарата Президента была образована Служба по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц.

Турсинхан Худайбергенов (1951 года рождения) – выпускник Ташкентского педагогического института (1974 год) и Академии МВД СССР (1982). В 19741999 годы занимал разные должности в МВД, в 1999–2001 годах был начальником УВД Хорезмской области, в 2001–2006 годах – Государственным советником Президента по координации деятельности правоохранительных и надзорных органов, в 2006–2010 годах – начальником УВД Ферганской области.