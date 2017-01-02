Карьерный взлет «искусного игрока» в команде Мирзияева

15 декабря прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев утвердил указом новый состав правительства, сформированный премьер-министром Абдуллой Ариповым. Согласно данному указу, 47-летний Улугбек Розикулов будет работать в новом правительстве заместителем премьер-министра, председателем правления акционерной компании «Узавтосаноат», а также руководителем Комплекса по вопросам развития экспортного потенциала и машиностроения, автомобильной и электротехнической промышленности, стандартизации продукции.

Вышел из тени

Улугбек Розикулов занял в вертикале власти пятое место после премьер-министра.

Розикулов, занявший в этой вертикале пятое место после остальных четырех заместителей главы узбекского правительства – Ачилбая Раматова, Рустама Азимова, Зойира Мирзаева и Гуломжона Ибрагимова – после смерти 2 сентября 2016 года первого президента республики начал активно проявлять себя на новой политической сцене страны.

В частности, 4 ноября прошлого года Розикулов в качестве руководителя официальной делегации Узбекистана посетил Туркменистан.

В том же месяце Розикулов подписал от имени правительства Узбекистана Меморандум о взаимодействии между российской компанией «Ростсельмаш», специализирующейся на производстве сельскохозяйственной техники, и АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники».

Также Розикулов встретился с акимом Южно-Казахстанской области Жансеитом Туймебаевым, чтобы обсудить с ним перспективы торговых связей между двумя государствами.

При жизни Ислама Каримова имя Улугбека Розикулова не связывалось с подобными активными мероприятиями – его имя упоминалось на фоне финансовых проблем, связанных с системой автомобильной промышленности Узбекистана.

​После заведения уголовного дела по финансовым обвинениям в отношении группы чиновников, работавших в сфере узбекской автомобильной промышленности, в том числе и генерального директора автоконцерна GM-Uzbekistan Тохиржона Джалилова, появились сообщения о «сгущении черных туч над головой» руководителя автомобильной промышленности Узбекистана Улугбека Розикулова.

Однако в июне 2016 года Генеральная прокуратура Узбекистана обнародовала заявление, в котором опровергла сообщения о привлечении Розикулова к уголовной ответственности.

​Тойтепа – Москва – Ташкент

46-летний Улугбек Розикулов, являющийся отцом четверых детей, родился в городе Тойтепа Ташкентской области в семье обычных учителей. Тойтепинскому парню, окончившему школу с золотой медалью, удалось на льготной основе поступить в один из самых престижных вузов СССР – на Экономический факультет Московского государственного университета.

Его студенческие годы в Москве по времени совпали с периодом распада СССР. Розикулов, которому, несмотря на экономические трудности удалось все-таки окончить университет, до 1995 года работал на одном из московских предприятий.

По словам источника «Озодлика», знающего изнутри управленческую элиту Узбекистана и личного знакомого с Розикуловым, в студенческие годы в Москве он близко дружил с Хаётом Шарифходжаевым (бывший заместитель председателя СНБ Узбекистана) и ныне покойным Равшаном, старшим зятем Зелимхана Хайдарова (начальник администрации президента Узбекистана).

Как говорит наш источник, в те годы этой троице удалось создать общий бизнес и некоторое время управлять им в согласии и взаимопонимании.

– Затем Шарифходжаев столкнулся с проблемами, когда его уволили с работы (июнь 2015 года), зять Хайдарова – Равшан скончался в автокатастрофе. Розикулов остался один в поле, – говорит наш источник, близко знавший этих трех друзей.

Розикулов, который был вынужден вернуться в Узбекистан по семейным обстоятельствам, как стало известно «Озодлику», начал работать рядовым служащим в Национальном банке.

Как рассказывает на анонимных условиях репортеру нашего радио чиновник, работавший вместе с Розикуловым в Нацбанке, «родившийся в Ташобласти и окончивший вуз в Москве Улугбек, какое-то время ходил в унынии из-за материального недостатка и семейных проблем».

По словам собеседника, именно в один из таких дней скромный сотрудник банка встретил старого друга Равшана.

– Равшан задействовал связи тестя для того, чтобы найти достойную работу своему другу-отличнику, – рассказывает наш источник.

В конечном итоге, по словам источника «Озодлика», жизнь Улугбека снова наладилась: он начал быстро продвигаться по карьерной лестнице и женился второй раз.

– Когда Улугбек учился в Академии государственного управления при президенте Узбекистана, он удостоился милости еще одного друга со студенческих лет. Этим другом оказался Хаёт Шарифходжаев (генерал, который до лета 2015 года работал заместителем председателя СНБ Узбекистана – Ред.), – говорит источник нашего радио.

Безамбициозный чиновник

В 1999 году Улугбек Розикулов был назначен начальником валютно-экономического департамента Министерства финансов Узбекистана. Спустя совсем небольшом время он стал председателем Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ). В январе 2007 года Розикулов был назначен первым заместителем министра экономики. Именно тогда на Розикулова была возложена обязанность контролировать только что развивающуюся автомобильную промышленность Узбекистана. Розикулов, до августа 2008 года работавший председателем акционерной компании «Узавтосаноат», в том же году был назначен заместителем премьер-министра.

В беседе с «Озодликом» чиновник, который попросил не называть его имя, сказал, что Улугбек Розикулов, знающий автомобильную промышленность страны как «свои пять пальцев», смог добиться доверия Шавката Мирзияева, являвшегося на тот момент премьер-министром Узбекистана:

​– Розикулов такой человек, который думает только о работе, он очень далек от свойственных узбекам пиршества и помпезности. На первый взгляд он выглядит очень грубым. Живет в Ташкенте в трехкомнатной квартире. Когда он стал министром, то вернул полученную у государства квартиру. Хотя мог и приватизировать ее, тут не было бы ничего противозаконного. Его родственники из Тойтепы ездят на стареньких автомобилях, – говорит собеседник.

По его словам, различного рода финансовые махинации противоречат его натуре:

– Если в Узбекистане есть хотя бы один человек, который живет на одну лишь зарплату, то это – Улугбек Розикулов. Возможно, что его окружение «делало деньги» на автомобильном бизнесе, но я верю в то, что ни одна копейка из этих денег не попала в его карман, – заявил нашему радио узбекский чиновник.

Собеседник уверен, что Улугбек Розикулов просто необходим сегодняшнему режиму Шавката Мирзияева в качестве менеджера, умеющего решать организационные проблемы:

– Этого человека ценят в качестве опытного специалиста, контролирующего автомобильную промышленность Узбекистана. Однако теперь он займет более высокую должность. Он вполне довольствуется должностью заместителя премьер-министра. У него нет такой амбиции, чтобы контролировать все вокруг. В этом смысле Розикулов всегда будет оставаться искусным игроком в команде Мирзияева, – сказал в заключении источник «Озодлика».

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