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Новости

Центр «Сова» внесен в реестр НКО – «иноагентов»

Александр Верховский – руководитель центра «Сова».

Александр Верховский – руководитель центра «Сова».

Информационно-аналитический центр «Сова» включен в реестр НКО – «иностранных агентов».

Как говорится на сайте Минюста России, решение принято по результатам внеплановой проверки документов организации.

Руководитель центра «Сова» Александр Верховский рассказал, что НКО обвинили в получении иностранных средств и публичных оценках деятельности государственных органов, что было приравнено к участию в политической деятельности. Верховский сообщил, что центр письменно выразил несогласие с результатами проверки и будет обжаловать в суде решение считать его «иноагентом».

Центр «Сова» изучает проблемы национализма и ксенофобии, политического радикализма, взаимоотношений религии и общества, а также правозащитную тематику.

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