Центр «Сова» внесен в реестр НКО – «иноагентов»

Информационно-аналитический центр «Сова» включен в реестр НКО – «иностранных агентов».

Как говорится на сайте Минюста России, решение принято по результатам внеплановой проверки документов организации.



Руководитель центра «Сова» Александр Верховский рассказал, что НКО обвинили в получении иностранных средств и публичных оценках деятельности государственных органов, что было приравнено к участию в политической деятельности. Верховский сообщил, что центр письменно выразил несогласие с результатами проверки и будет обжаловать в суде решение считать его «иноагентом».

Центр «Сова» изучает проблемы национализма и ксенофобии, политического радикализма, взаимоотношений религии и общества, а также правозащитную тематику.