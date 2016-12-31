Ташкентцы и в этом году встретят Новый год без снега

В очередной раз столица Узбекистана встречает Новый год без снега.

В Ташкенте 31 декабря и 1 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2 градуса тепла, днем 10-12 градусов тепла. 2-3 января местами возможен дождь.



В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях могут быть осадки и туман, но до плюс пяти градусов тепла. В целом по Узбекистану на новогодние праздники ожидается теплая погода, – сообщает «Узгидромет».