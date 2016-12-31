Экс-министр иностранных дел Ерлан Идрисов стал послом Казахстана в Великобритании

Об этом передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Президент Казахстана сообщил о назначении Ерлана Идрисова послом Республики Казахстан в Великобритании, поблагодарил его за проделанную работу на посту руководителя ведомства. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в условиях кризисных явлений и изменившейся глобальной ситуации перед МИДом стоит много новых задач, требующих новых подходов», – сообщается на сайте Акорды.

Отметим, что в период 2002-2007 годов Ерлан Идрисов уже занимал должность посла Казахстана в Великобритании и Северной Ирландии, а также Швеции, Норвегии и Ирландии по совместительству.

57-летний Ерлан Идрисов в разные годы работал на дипломатических должностях в Пакистане, Индии, Великобритании, Швеции, Норвегии и Ирландии по совместительству, США, Бразилии. В 1992-1995 годы занимал пост первого секретаря постоянного представительства Республики Казахстан при ООН. В 1996 году назначен помощником Главы государства.

Работал в должности министра иностранных дел РК в 1999-2002 и 2012-2016 годах. 28 декабря 2016 года указом Главы государства Ерлан Идрисов был освобожден от должности министра.

