Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Узбекистан

Мирзияев «лично поздравит» народ Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Смотреть комментарии

Президент Шавкат Мирзияев запланировал «лично поздравить» народ Узбекистана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила Узбекская редакция Би-Би-Си.

Напомним, что в годы правления Ислама Каримова новогоднее поздравление президента Узбекистана зачитывали дикторы Государственного телевидения. Ныне покойный глава государства никогда не выступал с официальным поздравлением по телевидению. О причинах подобного шага доподлинно неизвестно.

Текст поздравления первого президента Узбекистана Ислама Каримова с 2016 годом прозвучал из уст диктора, которого уже не было в живых. Народный артист Узбекистана, диктор высшего разряда Абдумумин Утбосаров скоропостижно скончался 31 декабря 2015 года в возрасте 56 лет. Его похоронили 1 января 2016 года.

Новогоднее поздравление ныне покойного президента Каримова было записано заранее, 30 декабря. Однако днем 31 декабря диктор Утбосаров скончался от обширного инфаркта.

Тогда интернет-издание Uzmetronom написало о том, что руководство узбекского ТВ срочно решило сделать дубль новогоднего послания главы государства, который был зачитан другим не менее известным диктором УзТВ – Алишером Бадаловым. Однако этот вариант по каким-то неизвестным нам причинам в эфир не вышел.

«Скорее всего, ни один из руководителей ТВ не рискнул сообщить о скоропостижной кончине Исламу Каримову, памятуя, какая участь на Востоке ожидает гонца, принесшего дурную весть, да еще за несколько часов до праздника. Вот и вышло, что текст поздравления президента с новым 2016 годом звучал из уст человека, которого уже не было в живых», – написал в начале 2016 года Uzmetronom.

Однако в этом году впервые в истории независимого Узбекистана новогоднее поздравление президента прозвучит из уст самого Шавката Мирзияева.

Кроме того, в предыдущие годы в Узбекистане существовал запрет на украшение новогодней елки и проведение новогодних корпоративов. Однако в этом году о введении подобных запретов не сообщалось.

При использовании наших материалов ссылка на сайт радио «Озодлик» обязательна

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG