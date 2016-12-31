Мирзияев «лично поздравит» народ Узбекистана

Президент Шавкат Мирзияев запланировал «лично поздравить» народ Узбекистана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила Узбекская редакция Би-Би-Си.

Напомним, что в годы правления Ислама Каримова новогоднее поздравление президента Узбекистана зачитывали дикторы Государственного телевидения. Ныне покойный глава государства никогда не выступал с официальным поздравлением по телевидению. О причинах подобного шага доподлинно неизвестно.

Текст поздравления первого президента Узбекистана Ислама Каримова с 2016 годом прозвучал из уст диктора, которого уже не было в живых. Народный артист Узбекистана, диктор высшего разряда Абдумумин Утбосаров скоропостижно скончался 31 декабря 2015 года в возрасте 56 лет. Его похоронили 1 января 2016 года.

Новогоднее поздравление ныне покойного президента Каримова было записано заранее, 30 декабря. Однако днем 31 декабря диктор Утбосаров скончался от обширного инфаркта.

Тогда интернет-издание Uzmetronom написало о том, что руководство узбекского ТВ срочно решило сделать дубль новогоднего послания главы государства, который был зачитан другим не менее известным диктором УзТВ – Алишером Бадаловым. Однако этот вариант по каким-то неизвестным нам причинам в эфир не вышел.

«Скорее всего, ни один из руководителей ТВ не рискнул сообщить о скоропостижной кончине Исламу Каримову, памятуя, какая участь на Востоке ожидает гонца, принесшего дурную весть, да еще за несколько часов до праздника. Вот и вышло, что текст поздравления президента с новым 2016 годом звучал из уст человека, которого уже не было в живых», – написал в начале 2016 года Uzmetronom.

Однако в этом году впервые в истории независимого Узбекистана новогоднее поздравление президента прозвучит из уст самого Шавката Мирзияева.

Кроме того, в предыдущие годы в Узбекистане существовал запрет на украшение новогодней елки и проведение новогодних корпоративов. Однако в этом году о введении подобных запретов не сообщалось.

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