В Дагестане задержаны подозреваемые в планировании атак в Москве

Российские силовики заявили о задержании семи человек, подозреваемых в подготовке террористических атак в Москве в новогодние праздники предположительно по указанию действующей в Сирии экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ»).

В опубликованном в четверг заявлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России говорится, что подозреваемые были задержаны на территории Дагестана. Согласно заявлению ФСБ, задержанные предположительно готовили атаки в местах скопления людей с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Исламистскими повстанцами в Дагестане ранее совершались нападения на полицию и официальных лиц. Некоторые из них присягнули на верность «ИГ».

В сентябре 2015 года Россия начала кампанию по нанесению авиаударов в Сирии в поддержку президента Сирии Башара Асада. Действующие в Сирии лидеры «ИГ» в ответ пригрозили совершить атаки в России.

Число выходцев из России и стран Центральной Азии, примкнувших к исламистским повстанцам, которые добиваются падения режима в Сирии, по сведениям российских властей, исчисляется тысячами.

В свете угрозы в новогодние праздники власти Москвы планируют усилить меры безопасности в местах проведения массовых гуляний, в том числе блокировать въезды для грузового транспорта на случай возможных атак с использованием автомашин.