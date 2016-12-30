В Коканде учащийся колледжа ранил ножом милиционера

Со слов источников «Озодлика», инспектор дорожно-патрульной службы остановил автомобиль студента 1-курса Кокандского педагогического колледжа, когда тот вместе со своим сообщником перевозил на машине украденные вещи. Когда было установлено, что в салоне машине находятся украденные вещи, один из учеников ранил ножом сотрудника милиции, затем сбежал с места преступления. Милиционер, получивший тяжелые ножевые ранения, находится в реанимационном отделении больницы.

17-летний учащийся Кокандского педагогического колледжа («Озодлику» известно его имя, но так как следствие по данному делу пока не завершено, наша редакция не может обнародовать данные о его личности – Ред.) в ночь с 22 на 23 декабря ранил ножом сотрудника дорожно-патрульной службы города Коканд.

Как говорит репортеру нашего радио в беседе без микрофона осведомленный подробностями случившегося один из преподавателей Кокандского педагогического колледжа, учащийся колледжа набросился на инспектора дорожно-патрульной службы после того, как тот разоблачил молодого парня в совершении кражи:

– Сотрудник дорожно-патрульной службы остановил машину, когда она выезжала из махалли. В салоне автомобиля находились учащийся колледжа Б.Р. и его однокурсник. Когда инспектор при проверке салона автомобиля обнаружил там ноутбук и еще несколько ценных предметов домашнего быта, он спросил ребят, откуда они все это везут. В это время Б.Р. попытался вонзить в него нож. Однако милиционеру удалось схватить его за руку. Тогда молодой преступник вынул из кармана другой нож и порезал им шею милиционера. Инспектор упал на землю. Затем мальчик нанес ему еще пять ударов ножом, после сбежал вместе с другом, – говорит один из преподавателей Кокандского педагогического колледжа.

По словам другого преподавателя этого же колледжа, попросившего не называть его имя, Б.Р. и его однокурсник были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в тот же день:

– Этот случай произвел в нашем городе большой шум. На следующий день в город приехал хоким области, чтобы провести собрание. Он сказал, что в последнее время среди молодежи выросло число преступлений. Он заявил, что за это к ответственности нужно привлекать учителей. На том же собрании он уволил с работы директора колледжа и его заместителя. Сейчас к нам приехала специальная группа из областного управления региональных колледжей, которая проверяет все колледжи в Коканде, – сказал репортеру «Озодлика» преподаватель Кокандского педагогического колледжа.

Не представившийся сотрудник УВД города Коканд подтвердил нашему репортеру информацию о нанесении учащимся колледжа ножевого ранения инспектору дорожно-патрульной службы. Однако предоставлять нашему радио более подробную информацию он отказался.

В беседе с репортером «Озодлика» преподаватель одного из кокандских колледжей говорит, что во многом сами преподаватели виноваты в росте преступности среди учащихся:

– Я никогда не буду оправдывать преступление этого мальчика, но считаю и себя виноватой в этом преступлении. Потому что в последнее время мы часто угнетаем детей, так как и сами находимся в таком положении. С нас берут деньги, когда приходят проверяющие, собирают деньги на металлолом, макулатуру и прочие... Одним словом, основную часть своей заработной платы мы отдаем на различные незаконные «поборы». Ведь учитель тоже человек, ему нужно на что-то жить. Что ему остается делать? Поэтому ему приходится часть своих забот взвалить на плечи своих учеников, – сказал преподаватель.

По его словам, в последнее время в Ферганской области участились случаи преступлений, совершаемые учащимися колледжей.

Осенью этого года, по словам этого же собеседника, в Фуркатском районе учащийся профессионального колледжа убил водителя из Узбекистанского района, занимавшегося частным извозом, затем угнал его автомобиль.

Между тем, в беседе с «Озодликом» некоторые представители правоохранительных органов, преподаватели и учащиеся из Коканда сообщили о том, что традиция ношения холодного оружи кокандской молодежью зачастую приводит к трагическим случаям.

В прошлом году хоким Коканда, ставший свидетелем поножовщины среди учеников 9-классов, приказал сотрудникам милиции изъять у молодежи холодное оружие, в первую очередь ножи. Однако пока кокандские милиционеры не смогли справиться с этой задачей.

– Потому что у нас не считают за мужчин ребят, которые не носят при себе нож, – сказал в беседе с «Озодликом» учащийся одного из колледжей в Коканде.

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