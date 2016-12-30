Народные приемные Шавката Мирзияева появятся в каждом городе и районе

В Узбекистане будут созданы народные приемные президента в каждом районе и городе. Соответствующий указ подписал глава государства Шавкат Мирзияев, передает Podrobno.uz.

Согласно документу, приемные позволят внедрить качественно новую систему работы с обращениями физических и юридических лиц.

Народная приемная президента Узбекистана начнет функционировать на базе приемной граждан Управления делами аппарата главы государства. Народные приемные появятся в Республике Каракалпакстан, областях и Ташкенте, а также в каждом районе и городе (кроме городов районного подчинения).

В связи с этим, в структуре аппарата президента образуется служба по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц.

Для повышения эффективности этой работы в стране будет создана специальная единая электронная информационная система по вводу, обобщению, систематизации и контролю за рассмотрением обращений, поступающих в народные приемные и виртуальную приемную президента.

Все организационные, финансовые и материально-технические вопросы для эффективной организации деятельности Народных приемных и Виртуальной приемной главы государства должны быть решены до конца января 2017 года. Персональная ответственность за это была возложена на премьера А. Арипова и Генерального прокурора Республики Узбекистан И. Абдуллаева.