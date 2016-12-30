Парламент Казахстана лишил полномочий депутата, которого прославило видео с избиением коллеги-политика

Мажилис парламента Казахстана проголосовал за досрочное прекращение депутатских полномочий Мухтара Тиникеева. Днем ранее совет по депутатской этике также согласился решением лишить Тиникеева депутатских полномочий – по его собственному заявлению.

Депутат лишен мандала «по собственному желанию» – ранее Тиникеев подал прошения о сложении полномочий, так как «наступили основания, влекущие досрочное прекращение полномочий депутата».

Скандал с участием Тиникеева разгорелся в середине декабря. В Сети появилось видео, на котором нетрезвый депутат бьет по голове бывшего депутата городской администрации Караганды Николая Полевого, сопровождая процедуру нецензурной бранью. Сам избиваемый при этом «признается», что стал депутатом «благодаря Мухтару Бакировичу».

Тиникеев пытался объяснить, что запись является шуткой двухлетней давности, однако эксперты установили, что запись свежая.

Полевой после появления записи заявил: «Этот вопрос касается только нас двоих. Разговор записанный, отрывки из которого выложены в Сети, можно сказать, семейный, в котором была и моя вина. Я был не прав и еще раз повторяю – это наши личные взаимоотношения. Мы с Мухтаром Бакировичем – друзья детства. То, что произошло между нами, касается только нас и больше никого».