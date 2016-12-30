Украина ввела новые санкции против российских граждан и компаний

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против российских граждан и компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В санкционный список вошли депутаты Государственной думы, избранные на территории аннексированного Крыма и члены избирательных комиссий украинских предприятий, перерегистрировавшиеся в соответствии с российскими законами.

Ограничительные меры также распространились на сотрудников правоохранительных органов и судов, причастных, по мнению Киева, «к незаконным задержаниям украинских граждан в России». Имена фигурантов санкционного списка не называются.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после референдума, организованного прокремлевскими властями. Украина и западные страны не признали итогов голосования и ввели санкции в отношении ряда российских компаний и чиновников.