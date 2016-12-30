Участник «ИГ» из Кыргызстана приговорен в Ростове к 8 годам колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении участника террористической организации «Исламское государство», пишет Интерфакс.

Гражданин Кыргызстана Равшан Акбаров – признан виновным по ст. 205. 3 УК РФ и ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом). Он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Акбаров в 2015 году выехал в Мосул (Ирак), где добровольно вступил и прошел подготовку в террористическом центре «ИГ». После окончания обучения он получил в личное пользование огнестрельное оружие, боеприпасы», – сообщил представитель УФСБ России по Астраханской области.

Как сообщается, Акбаров вступил в «джамаат Катиба Гураба», структурно подчиненный «ИГ».