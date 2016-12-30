Восемь таджикистанцев по навету неизвестных провели в неволе около девяти месяцев

МВД и Генпрокуратура Таджикистана решили освободить из-под стражи 8 жителей района Дусти, которые были задержаны по подозрению в наемничестве и участии в боевых действиях на территории Сирии. Освобожденные говорят, что по навету неизвестных провели в неволе около девяти месяцев, сообщает «Озоди» (Таджикская редакция радио «Свобода»).

В марте этого года сотрудники УБОП МВД Таджикистана арестовали 32 жителей кишлаков Каджбед, Кулобод, Зафаробод и поселка Дусти по обвинению в участии в боевых действиях в Сирии. Позднее 24 человека были отпущены.

Один из сотрудников Генпрокуратуры Таджикистана в беседе с «Озоди» 29 декабря сообщил, что все восемь жителей района Дусти находились в трудовой миграции в России и эмиссары запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государство» обманным путем отправили их в Сирию. По его словам, мигрантам обещали работу в Сирии, а они оказались на поле боя. Задержанные осознали свою ошибку и поэтому было решено освободить их из-под стражи, сказал наш собеседник.

Но Шамсиддин Фатхиддинов, 28-летний житель кишлака Каджбед заявил «Озоди», что их просто оклеветали. «Во время допроса у меня спросили о том каким образом я оказался в Сирии. Я ответил, что никогда там не был и даже не знаю такую страну. Мне сказали, что о якобы моей поездке в Сирию им сообщили мои приятели. Думаю, что кто-то оклеветал нас и поэтому нас арестовали и содержали в СИЗО почти целый год», – сказал Шамсиддин.

Летом нынешнего года родители некоторых задержанных обратились к главе государства Эмомали Рахмону с просьбой вмешаться в это дело. «Наши сыновья задержаны без каких-либо причин и под воздействием пыток дали признательные показания о якобы участии в боевых действиях в Сирии», писали они президенту.

Однако Генпрокуратура Таджикистана заявила о том, что существует масса доказательств участия этих молодых людей в боевых действиях в Сирии.

По официальным данным, около 1100 жителей Таджикистана отправились на боевые действия в Сирии и Ираке. Более 150 человек из них погибли на чужбине.

Власти сообщают, что в 2016 году случаев привлечения граждан Таджикистана к экстремистским и террористическим группам было намного меньше, а все те дела, которые рассматривались в судах на протяжении года, относились к 2015 году.