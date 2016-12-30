Минобороны: версия теракта на борту погибшего Ту-154 не исключена

Версия теракта на борту Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, не исключена.

Как заявил в четверг на пресс-конференции в Москве начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов, терактом могло оказаться какое-то механическое воздействие – не обязательно взрыв. Он подчеркнул, что пока не отрицается ни одна из возможных версий, в том числе: техническая неисправность, попадание птицы в двигатель, человеческий фактор, некачественное топливо.

По словам Байнетова, возникшая на борту «особая ситуация», о чем сообщалось ранее, длилась 10 из 70 секунд полета, высота которого не превышала 250 метров, а скорость составила 360–370 километров в час. Данных о том, под каким углом самолет врезался в воду, пока нет.

Ранее в четверг глава комиссии по расследованию авиакатастрофы, министр транспорта России Максим Соколов сообщил о завершении «активной фазы» поисковых работ на месте авиакатастрофы.

Самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся из Сочи в Сирию, упал в море 25 декабря утром. Погибли 92 человека, в том числе более 60 артистов ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и члены экипажа.