Правительственная армия Сирии прекратит огонь с 30 декабря

Сирийская правительственная армия прекратит огонь по всей стране в 00 часов 30 декабря.

Как говорится в заявлении, опубликованном государственным агентством Сирии SANA, перемирие не касается террористической группировки «Исламское государство, или Джабхат Фатах аш-Шам» (бывший «Фронт ан-Нусра»), а также связанных с ней боевиков.

О достижении договоренностей между Дамаском и вооруженной оппозицией о прекращении огня и мирных переговорах в четверг объявил президент России Владимир Путин.

На встрече с главами МИД и Минобороны – Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу – Путин также согласился сократить российское военное присутствие в Сирии.

В четверг же министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва стремятся установить перемирие в Сирии до наступления нового года и готовы выступить его гарантами. Чавушоглу отметил, что сирийскую территорию должны покинуть все иностранные войска, включая отряды проиранской шиитской группировки «Хезболлах». При этом министр подчеркнул, что Турция не намерена вступать в переговоры с Башаром Асадом.